Φωτιά στο Πλωμάρι Λέσβου– «Σηκώθηκαν» 3 ελικόπτερα

Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι της Τετάρτης στο Πλωμάρι της Λέσβου, καίγοντας απορρίμματα και ξηρά χόρτα. Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων συνοδεύτηκε από την αποστολή μηνύματος μέσω του 112 προς όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Το προειδοποιητικό μήνυμα εστάλη στις 14:13, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις για τον περιορισμό της φωτιάς.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 24 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ και πέντε πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Λέσβου.

Η κινητοποίηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς η Λέσβος βρίσκεται σήμερα στην κατηγορία κινδύνου 4, που αντιστοιχεί σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου, το οποίο ανέλαβε τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς.