Πρωταγωνιστούν οι θαλάσσιες χελώνες σε Κέρκυρα και Ρόδο

Μια ξεχωριστή στιγμή για τις θαλάσσιες χελώνες σημειώθηκε πριν δύο μέρες στην Κέρκυρα. Για πρώτη φορά φέτος, το 2026, ο ΑΡΧΕΛΩΝ υλοποιεί πρόγραμμα συστηματικής παρακολούθησης της ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας στην Κέρκυρα.

Οι εθελοντές του Οργανισμού κατάφεραν να εντωπίσουν 50 φωλιές, στις νότιες παραλίες του νησιού οι οποίες αμέσως προστατεύτηκαν .

Η πιο σημαντική στιγμή σημειώθηκε, στην παραλία της Κάνουλας, όπου περισσότεροι από 50 ντόπιοι και επισκέπτες παρακολούθησαν δύο δημόσιες εκσκαφές φωλιών.

Η πιο συγκινητική στιγμή της δράσης ήρθε, όταν τέσσερις νεοσσοί που είχαν εγκλωβιστεί σε μία από τις φωλιές απελευθερώθηκαν από τους ερευνητές και ξεκίνησαν το ταξίδι τους προς τη θάλασσα και κατ’ επέκταση την ζωή.

FACEBOOK: ΑΡΧΕΛΩΝ

Ωστόσο, οι χαρές που μας έφερε αυτή την εβδομάδα η θαλάσσια ζωή δεν σταματούν στην Κέρκυρα.

Γεννητούρια και στην Ρόδο

Στην παραλία των Κολυμπίων στη Ρόδο , δύο επισκέπτες από την Ουκρανία είχαν την ευκαιρία να ζήσουν ένα από τα θαύματα της φύσης . Όσο οι δύο τουρίστες απολάμβαναν την θάλασσα, διαπίστωσαν ότι κάτω από την ξαπλώστρα τους άρχισαν να βγαίνουν μικρά χελωνάκια Caretta Caretta.

Η εκκόλαψη των μωρών χελωνών συνέβη πριν λίγες μέρες στην παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο, όπου διέμεναν η Inna και ο Vitally, οι δύο Ουκρανοί. « Ήταν η πιο μαγική εμπειρία της ζωής μας», όπως ανέφεραν οι ίδιοι.

Το σημείο περιφράχθηκε έως ότου να φθάσει στο σημείο το επιστημονικό προσωπικό από τον Υδροβιολογικό Σταθμό Ρόδου και το Ενυδρείο.

Ο αριθμός των μικρών χελωνών που κατάφερε να φτάσει στην θάλασσα ήταν εντυπωσιακός, αφού συνολικά 79 χελωνάκια πλέον κολυμπούν στα νερά.

Ο Υδροβιολογικός Σταθμός Ρόδου, με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό, υπενθυμίζει ότι σε περίπτωση εντοπισμού θαλάσσιας χελώνας στην ακτή κατά τις βραδινές ώρες δεν πρέπει : να προκαλείται θόρυβος και να χρησιμοποιούνται έντονα φώτα ή φωτογραφικό φλας.

Αυτές οι ενέργειες είναι πολύ πιθανό να αποσυντονίσουν το ζώο, ιδιαίτερα όταν βρίσκεται στη διαδικασία δημιουργίας φωλιάς και ωοτοκίας.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι επίσης τα μικρά χελωνάκια να διανύουν μόνα τους τη διαδρομή μέχρι τη θάλασσα, όπως ορίζει η φύση, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Ενώ σε περίπτωση εντοπισμού τους , οι πολίτες καλούνται να ειδοποιούν άμεσα τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς.

Οι θαλάσσιες χελώνες Caretta caretta, καθώς και οι φωλιές τους, αποτελούν προστατευόμενα είδη βάσει της ελληνικής και της διεθνούς νομοθεσίας.