Πρόστιμα 270.300 ευρώ σε 55χρονο που εγκατέλειψε εννέα γατάκια στην Καλαμαριά

Βαρύ συνολικό πρόστιμο ύψους 270.300 ευρώ, επιβλήθηκε σε 55χρονο άνδρα, ο οποίος, σε περιοχή της Καλαμαριάς, εγκατέλειψε σε οικόπεδο, εννέα γατάκια.

Η σύλληψη του 55χρονου, έγινε το βράδυ του Σαββάτου, όπου του βεβαιώθηκαν εννέα πρόστιμα ύψους 30.000 ευρώ το καθένα, για κακοποίηση ζώου και ένα πρόστιμο ύψους τριακοσίων ευρώ για μη τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης.