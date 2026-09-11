Φωτιά στο Παρθένι Εύβοιας – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη, σε δασική έκταση στο Παρθένι του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου Εύβοιας. Μήνυμα από το 112 ήχησε στα κινητά των κατοίκων προειδοποιώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική στο σημείο έχουν σπεύσει επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Επιχειρούν 34 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρο της 20ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.

Στο σημείο συμβάλλουν και εθελοντές, ενώ συνδράμουν υδροφόρες.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.