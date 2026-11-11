Προφυλακίστηκε ο «λογιστής»  για εμπλοκή στο κύκλωμα φοροδιαφυγής

Προφυλακίστηκε ένας λογιστής για το κύκλωμα φοροδιαφυγής με εταιρείες φαντάσματα και αχυρανθρώπους στη Θεσσαλονίκη, ενώ 6 ακόμη πρόσωπα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους.

Την ίδια ώρα αναζητούνται δυο επιχειρηματίες οι οποίοι φέρεται να έχουν διαφύγει στο εξωτερικό αλλά και το πρόσωπο το οποίο τους προέτρεψε να φύγουν.

Νέος γύρος απολογιών σήμερα. Άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι για εμπλοκή στο κύκλωμα βρίσκονται ενώπιων της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης.

Η Αφροδίτη Σπηλιώτη μας ενημερώνει.