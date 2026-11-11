Μουρνιές Χανίων: 70χρονος πέθανε σε πάρκινγκ σούπερ μάρκετ

Τη ζωή του έχασε ένας 70χρονος το πρωί στις Μουρνιές Χανίων, όταν υπέστη καρδιακή ανακοπή σε πάρκινγκ σούπερ μάρκετ.

Ο άνδρας είχε αισθανθεί έντονη αδιαθεσία κατά την οδήγηση, όμως κατάφερε να οδηγήσει έως τον χώρο στάθμευσης και να αποφύγει πιθανό τροχαίο ατύχημα.

Η κλήση στο ΕΚΑΒ και η μεταφορά στο νοσοκομείο

Μια γυναίκα που βρισκόταν στο σούπερ μάρκετ αντιλήφθηκε το περιστατικό και κάλεσε άμεσα το ΕΚΑΒ. Ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο για να παραλάβει τον άνδρα και να τον μεταφέρει στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Παρά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ο 70χρονος είχε ήδη καταλήξει.

Αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και λάμβανε φαρμακευτική αγωγή.