Τριμερής άσκηση ναυτικής συνεργασίας (PASSEX) πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κύπρου, με τη συμμετοχή αεροναυτικών δυνάμεων από την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ.

Η τριμερής ναυτική άσκηση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά από κοινή αεροπορική εκπαιδευτική δραστηριότητα Ελλάδας και Ισραήλ, η οποία επικεντρώθηκε στον εναέριο ανεφοδιασμό μαχητικών αεροσκαφών.

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Στην κοινή εκπαιδευτική δραστηριότητα έλαβαν μέρος η ελληνική φρεγάτα «ΑΔΡΙΑΣ», δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας, το Περιπολικό Ανοικτής Θαλάσσης «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ» της Διοίκησης Ναυτικού της Εθνικής Φρουράς, καθώς και το ισραηλινό Ταχύ Περιπολικό Κατευθυνομένων Βλημάτων INS SUFA.

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Το πρόγραμμα της άσκησης περιλάμβανε διάφορα επιχειρησιακά αντικείμενα, όπως τη δημιουργία κοινής εικόνας επιφανείας, την αντιμετώπιση εναέριων απειλών και την εφαρμογή διαδικασιών αντιαεροπορικής άμυνας. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν τακτικές κινήσεις και προχωρητικοί ελιγμοί, με στόχο την ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των συμμετεχουσών μονάδων.

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Η συγκεκριμένη δραστηριότητα εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών συνεκπαιδεύσεων με ένοπλες δυνάμεις φιλικών χωρών, οι οποίες αποσκοπούν στην αναβάθμιση της επιχειρησιακής συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας.