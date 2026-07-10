Ποινική δίωξη στον ηλικιωμένο που προκάλεσε φωτιά στο Σισμανόγλειο

Βαρύ είναι το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζει ο 76χρονος ασθενής, ο οποίος τα ξημερώματα της Πέμπτης προκάλεσε πυρκαγιά σε θάλαμο του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου. Ο αρμόδιος Εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για το κακούργημα του εμπρησμού από πρόθεση, καθώς και για το πλημμέλημα της διακεκριμένης φθοράς ξένης (δημόσιας) περιουσίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 04:53 τα ξημερώματα, όταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία σήμανε συναγερμό για φωτιά που εκδηλώθηκε σε θάλαμο νοσηλείας του πρώτου ορόφου. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ το νοσηλευτικό προσωπικό προχώρησε στην εσπευσμένη εκκένωση της πτέρυγας για την προστασία των υπόλοιπων ασθενών από τους πυκνούς καπνούς.

Ο ηλικιωμένος, ο οποίος νοσηλευόταν στον συγκεκριμένο θάλαμο, εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα από τις αστυνομικές αρχές και συνελήφθη. Κατά την εξέτασή του, ο 76χρονος ομολόγησε την πράξη του, δηλώνοντας μετανιωμένος στους αστυνομικούς.