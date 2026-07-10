Τρεις συλλήψεις για το θάνατο της Β. Νέστορα

Μία ημέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, που έχασε τη ζωή της από τη φονική εμπρηστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διέμενε στη Θεσσαλονίκη, η Αντιτρομοκρατική υπηρεσία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις.

Σύμφωνα με τις αρχές, όλοι οι μέχρι στιγμής συλληφθέντες φαίνεται ότι είχαν ποινικό παρελθόν, ενώ προέρχονται από το χώρο των αντιεξουσιαστών.