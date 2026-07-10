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Τρεις συλλήψεις για το θάνατο της Β. Νέστορα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
10/07/2026 15:33

Μία ημέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, που έχασε τη ζωή της από τη φονική εμπρηστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διέμενε στη Θεσσαλονίκη, η Αντιτρομοκρατική υπηρεσία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις.

Σύμφωνα με τις αρχές, όλοι οι μέχρι στιγμής συλληφθέντες φαίνεται ότι είχαν ποινικό παρελθόν, ενώ προέρχονται από το χώρο των αντιεξουσιαστών.

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