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Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και τέσσερα πλημμελήματα για την επίθεση στο Λαύριο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
02/10/2026 19:41
Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και τέσσερα πλημμελήματα για την επίθεση στο Λαύριο
Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και τέσσερα πλημμελήματα PHOTO / INTIME

Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και τέσσερα πλημμελήματα ασκήθηκε στον 32χρονο που επιτέθηκε βάναυσα στην πρώην σύντροφο του και το φίλο της στο Λαύριο.

Συγκεκριμένα:

*Απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος συζύγου και μη κατά συρροή

*Παράνομη οπλοφορία

*Παράνομη οπλοχρησία

*Φθορά ξένης ιδιοκτησίας

*Παραβίαση περιοριστικών όρων

περιπολικό ΕΛ.ΑΣ.
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Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στον ανακριτή.

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