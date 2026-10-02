Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και τέσσερα πλημμελήματα για την επίθεση στο Λαύριο
Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και τέσσερα πλημμελήματα ασκήθηκε στον 32χρονο που επιτέθηκε βάναυσα στην πρώην σύντροφο του και το φίλο της στο Λαύριο.
Συγκεκριμένα:
*Απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος συζύγου και μη κατά συρροή
*Παράνομη οπλοφορία
*Παράνομη οπλοχρησία
*Φθορά ξένης ιδιοκτησίας
*Παραβίαση περιοριστικών όρων
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Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στον ανακριτή.
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