Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και τέσσερα πλημμελήματα για την επίθεση στο Λαύριο

Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και τέσσερα πλημμελήματα

Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και τέσσερα πλημμελήματα PHOTO / INTIME

Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και τέσσερα πλημμελήματα ασκήθηκε στον 32χρονο που επιτέθηκε βάναυσα στην πρώην σύντροφο του και το φίλο της στο Λαύριο.

Συγκεκριμένα:

*Απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος συζύγου και μη κατά συρροή

*Παράνομη οπλοφορία

*Παράνομη οπλοχρησία

*Φθορά ξένης ιδιοκτησίας

*Παραβίαση περιοριστικών όρων

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στον ανακριτή.