Μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε πεζή

Χθες βράδυ (2/9/2026), ένας μεθυσμένος οδηγός αυτοκινήτου παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά 59χρονη πεζή, στην επαρχιακή οδό Καλαμωτού – Ζαγκλιβερίου, έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο μεθυσμένος οδηγός είναι ένας 60χρονος.

Όπως διαπιστώθηκε από τους αστυνομικούς ο 60χρονος πριν παρασύρει την γυναίκα, προσέκρουσε επίσης και σε ένα αυτοκίνητο.

Οι αστυνομικοί έπειτα από το περιστατικό, πραγματοποίησαν έλεγχο μέθης στον οδηγό, επιβεβαιώνοντας ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοολ.

Ο 60χρονος συνελήφθη και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.