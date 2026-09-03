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Μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε πεζή

Προηγουμένως είχε προσκρούσει σε αυτοκίνητο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
03/09/2026 14:29
Μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε πεζή
ΦΩΤΟ / ΙΝΤΙΜΕ

Χθες βράδυ (2/9/2026), ένας μεθυσμένος οδηγός αυτοκινήτου παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά 59χρονη πεζή, στην επαρχιακή οδό Καλαμωτού – Ζαγκλιβερίου, έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο μεθυσμένος οδηγός είναι ένας 60χρονος.

Όπως διαπιστώθηκε από τους αστυνομικούς ο 60χρονος πριν παρασύρει την γυναίκα, προσέκρουσε επίσης και σε ένα αυτοκίνητο.

Οι αστυνομικοί έπειτα από το περιστατικό, πραγματοποίησαν έλεγχο μέθης στον οδηγό, επιβεβαιώνοντας ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοολ.

Ο 60χρονος συνελήφθη και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

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