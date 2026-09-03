Κυψέλη: Για επεισόδιο στο κρατητήριο δικάζεται ο 43χρονος

Σοκάρουν τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, για το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, μετά τις μαρτυρίες των παιδιών στις αρχές, με την παρουσία παιδοψυχολόγων.

Σε βάρος του ζευγαριού εχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία και ενώ ήταν να οδηγηθούν σημερα στον ανακριτή ζητήθηκε από τους δικηγόρους τους να εμφανιστούν αύριο.