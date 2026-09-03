Βανδαλισμός σχολείου και στο Αγρίνιο

Σπασμένα τζάμια, συνθήματα με υβριστικό περιεχόμενο, αναποδογυρισμένες καρέκλες… Είναι η εικόνα που αντίκρισαν οι εκπαιδευτικοί του 4ου γυμνασίου Αγρινίου όταν άνοιξαν το σχολείο τους.

Η εικόνα προκαλεί θλίψη και οργή, όταν μάλιστα έχουν μείνει λίγες ημέρες για τον αγιασμό.

Υπεβλήθη μήνυση κατά αγνώστων στις αστυνομικές αρχές οι οποίες ερευνούν την υπόθεση.