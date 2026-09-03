Βανδαλισμός σχολείου και στο Αγρίνιο
Σπασμένα τζάμια, συνθήματα με υβριστικό περιεχόμενο, αναποδογυρισμένες καρέκλες… Είναι η εικόνα που αντίκρισαν οι εκπαιδευτικοί του 4ου γυμνασίου Αγρινίου όταν άνοιξαν το σχολείο τους.
Η εικόνα προκαλεί θλίψη και οργή, όταν μάλιστα έχουν μείνει λίγες ημέρες για τον αγιασμό.
Υπεβλήθη μήνυση κατά αγνώστων στις αστυνομικές αρχές οι οποίες ερευνούν την υπόθεση.
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