Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 42χρονη για παράνομη καντίνα

Άλλο ένα περιστατικό λειτουργίας μίας αυθαίρετης καντίνας καταγράφηκε σε παραθαλάσσια προστατευόμενη περιοχή. Η καντίνα λειτουργούσε στην περιοχή της Επανομής στην Θεσσαλονίκη, χωρίς την απαιτούμενη έγκριση εγκατάστασης και την ειδική άδεια.Η υπεύθυνη για την λειτουργία της είναι μια 42χρονη, η οποία συνελήφθη επ’ αυτοφώρω από αστυνομικούς.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η γυναίκα είχε χτίσει στον χώρο κιόσκια με δίχτυα για ηλιοπροστασία, τραπέζια και καρέκλες, καταψύκτες και ψησταριές. Ενώ παράλληλα, είχε «παρκάρει» και ένα τροχόσπιτο, το οποίο λειτουργούσε ως αποθηκευτικός χώρος, καταλαμβάνοντας αυθαίρετα τμήμα της παραλίας.

Η ΕΛ.ΑΣ. σε ανακοίνωση της αναφορικά με το περιστατικό, επισήμανε ότι η περιοχή είναι προστατευόμενη και μάλιστα είναι μια από τις ελληνικές περιοχές που βρίσκονται στο δίκτυο Natura 2000.

Ανέφερε επίσης ότι η αυθαίρετη δραστηριότητα της 42χρονης, προκάλεσε φθορές στην αυτοφυή βλάστηση των αμμοθινών. Αυτές οι ζημιές υποβάθμισαν την φυσική ομορφιά της περιοχής και διατάραξαν την ισορροπία του οικοσυστήματος.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ελέγχων και διερεύνησης καταγγελιών για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.