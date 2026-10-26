Pizza Fan: Ελεύθεροι οι πρώτοι πέντε – Την Τρίτη η απολογία του ιδιοκτήτη

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι πρώτοι πέντε κατηγορούμενοι στην υπόθεση της Pizza Fan, μετά τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή.

Η δικαστική διαδικασία αφορά συνολικά 23 κατηγορούμενους για την υπόθεση της φερόμενης μεγάλης φοροδιαφυγής. Για τους πέντε που απολογήθηκαν, αποφασίστηκε, κατά περίπτωση, υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ.

Οι απολογίες των υπόλοιπων πέντε της πρώτης ομάδας συνεχίζονται. Την Τρίτη αναμένεται να περάσει το κατώφλι του ανακριτή ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, ο οποίος θεωρείται από τη δικογραφία επικεφαλής της φερόμενης εγκληματικής ομάδας.

Μαζί του θα απολογηθούν και άλλα πρόσωπα που, σύμφωνα με την κατηγορία, φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο στην υπόθεση. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και οι δικαστικές αποφάσεις για τους υπόλοιπους κατηγορουμένους αναμένονται μετά τις απολογίες τους.