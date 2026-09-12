Σπάρτη- Από αγγελία αυτοκινήτου βρήκαν το τηλέφωνο και λήστεψαν το σπίτι

Συναγερμός σήμανε σήμερα στην Αγία Βαρβάρα Σπάρτης, όταν τρεις άγνωστοι κατάφεραν να εξαπατήσουν μια οικογένεια και να φύγουν από το σπίτι με χρήματα και χρυσαφικά.

Η μεθοδολογία τους ήταν καλά οργανωμένη.

Ο πατέρας της οικογένειας είχε τοποθετήσει στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου του ένα τηλέφωνο, καθώς το όχημα ήταν προς πώληση.

Ο ίδιος, μαζί με τον πατέρα του, βρισκόταν σε χωριό του Δήμου Σπάρτης και απουσίαζε από την κατοικία.

Τότε δέχθηκε τηλεφώνημα από έναν άγνωστο άνδρα, ο οποίος εμφανίστηκε ως υποψήφιος αγοραστής του αυτοκινήτου.

Του είπε ότι ενδιαφερόταν να το δει. Ο ιδιοκτήτης του εξήγησε πως δεν βρισκόταν στην περιοχή και δεν μπορούσε να συναντηθούν εκείνη τη στιγμή.

Την ίδια ώρα, όμως, φαίνεται πως βρισκόταν σε εξέλιξη το δεύτερο μέρος του σχεδίου.

Άλλοι δύο συνεργοί τηλεφώνησαν στο σπίτι. Εκεί βρισκόταν μόνος ο 11χρονος γιος της οικογένειας.

Οι άγνωστοι φέρεται να του είπαν πως είχαν ήδη επικοινωνήσει με τον πατέρα του και πως εκείνος είχε ζητήσει να συγκεντρώσει σε μια τσάντα τα χρήματα και τα χρυσαφικά που υπήρχαν στο σπίτι.

Λίγο αργότερα χτύπησαν την πόρτα. Ήταν τρεις άνδρες και φορούσαν κουκούλες. Το παιδί, έντρομο από την παρουσία τους και πιστεύοντας όσα του είχαν προηγουμένως πει τηλεφωνικά, τους παρέδωσε τη σακούλα.

Οι δράστες άρπαξαν τα αντικείμενα και έφυγαν τρέχοντας από το σημείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς το πάρκινγκ γειτονικού σούπερ μάρκετ. Εκεί, κατά πάσα πιθανότητα, έβγαλαν τις κουκούλες και επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε και ξεκίνησε άμεσα την έρευνα. Καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια εντοπισμού τους αναμένεται να παίξει το βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή. Οι αστυνομικοί έχουν ήδη συγκεντρώσει στοιχεία από τις κάμερες και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βρίσκονται πολύ κοντά στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών.

Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Πηγή: notospress.gr