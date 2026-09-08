Θοδωρής Αθερίδης: 27 χρόνια νηφάλιος

Τον 27ο χρόνο του χωρίς αλκοόλ διανύει ο Θοδωρής Αθερίδης και αποτελεί έμπνευση.

Ο γνωστός ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram, ότι η χθεσινή ημερομηνία σηματοδοτεί για εκείνον 27 χρόνια από τότε που πήρε μία απόφαση ζωής και ξεκίνησε το νηφάλιο ταξίδι του.

Το συγκεκριμένο story αποφάσισε να συνοδεύσει με το γνωστό και συγκινητικό τραγούδι « Η Σωτηρία της Ψυχής», σε εκτέλεση της Μαρίζας Ρίζου.

INSTAGRAM: @atheridis_thodoris_official

Ο ηθοποιός έχει μιλήσει ανοιχτά και αρκετές φορές στο παρελθόν για τη μάχη του με το αλκοόλ.