Πυρκαγιά στον Λουτρόπυργο Αττικής – Ήχησε το 112 για εκκένωση

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 13:45. Μήνυμα από το 112 ήχησε στα κινητά των κατοίκων για απομάκρυνση από τις περιοχές Τόλκα, Νεράκι και Λουτρόπυργο προς Νέα Πέραμο.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας.

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας