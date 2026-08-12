Φωτιά στην Σαγιάδα Θεσπρωτίας

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα σε χαμηλή βλάστηση στην Σαγιάδα Θεσπρωτίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής, στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρο της 5ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στο έργο της πυροσβεστικής συνδράμουν και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.