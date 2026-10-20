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Πυρκαγιά στην Τζιά: Στη μάχη 2 αεροσκάφη και πεζοπόρα τμήματα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
20/10/2026 12:59
Πυρκαγιά στην Τζιά: Στη μάχη 2 αεροσκάφη και πεζοπόρα τμήματα
INTIME Φωτογραφία αρχείου

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Σπαθί της Κέας.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ ενεργοποιήθηκε και ο Δήμος Κέας για την υποστήριξη της επιχείρησης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11:00. Στο σημείο επιχειρούν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα από το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κέας.

Δύο αεροσκάφη και ενίσχυση από την 1η ΕΜΟΔΕ

Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν δύο αεροσκάφη. Παράλληλα, προγραμματίστηκε η μετάβαση δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, συνολικά 16 πυροσβεστών, ακτοπλοϊκώς.

Οι πεζοπόρες ομάδες αναχωρούν με δύο σκάφη του Λιμενικού Σώματος, με αφετηρίες το Λαύριο και την Παλαιά Φώκαια αντίστοιχα.

Έρευνα για τα αίτια της φωτιάς στην Κέα

Για τη διερεύνηση της αιτίας της πυρκαγιάς στην Τζιά κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

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