45 απάτες την ημέρα – Τον Δεκέμβριο το νέο «όπλο»

Σχεδόν δύο περιστατικά απάτης κάθε ώρα καταγράφονται στην Ελλάδα, με τους επιτήδειους να αλλάζουν διαρκώς μεθόδους και να βρίσκουν νέα θύματα. Τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας δείχνουν σημαντική αύξηση, ενώ σε τροχιά πλήρους λειτουργίας μπαίνει το Εθνικό Κέντρο Αντιμετώπισης Απάτης.

Συγκεκριμένα, το πρώτο οκτάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 10.932 περιστατικά, αριθμός αυξημένος κατά 27,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Ο μέσος όρος φτάνει τις 45 απάτες την ημέρα.

Στο στόχαστρο οι πολίτες

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι απατεώνες που εμφανίζονται ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές ή ακόμη και αστυνομικοί, προσπαθώντας να αποσπάσουν χρήματα και τιμαλφή.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία καταγράφηκαν 3.900 απάτες και απόπειρες, ενώ οι περιπτώσεις που ολοκληρώθηκαν με επιτυχία για τους δράστες αυξήθηκαν κατά 73%.

Την ίδια ώρα, η αστυνομία εντείνει τις έρευνες. Οι εξιχνιάσεις έφτασαν τις 2.538 στο πρώτο οκτάμηνο του έτους, σημειώνοντας άνοδο 27% σε σχέση με πέρυσι.

Το νέο κέντρο και το χρονοδιάγραμμα

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, έχει ανακοινώσει τη δημιουργία του Εθνικού Κέντρου Αντιμετώπισης Απάτης, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών και την ταχύτερη αντιμετώπιση των περιστατικών.

ΙΝΤΙΜΕ

Στο εγχείρημα θα συμμετέχουν:

-Η Ελληνική Αστυνομία.

-Η Οικονομική Αστυνομία.

-Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Άλλοι αρμόδιοι φορείς που μπορούν να συμβάλουν στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των απατών.

Ο συντονισμός έχει ήδη ξεκινήσει και το Κέντρο λειτουργεί σε πιλοτικό στάδιο.

Η ολοκλήρωση της οργάνωσής του αναμένεται έως τον Δεκέμβριο του 2026, οπότε προβλέπεται να περάσει σε πλήρη λειτουργία.