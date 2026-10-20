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Κεφαλονιά: Με λαμπρότητα ο εορτασμός του Αγίου Γερασίμου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
20/10/2026 12:46
Κεφαλονιά: Με λαμπρότητα ο εορτασμός του Αγίου Γερασίμου
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ- Alpha News

Με πλήθος πιστών γιορτάζει σήμερα η Κεφαλονιά τη μνήμη του Αγίου Γερασίμου, πολιούχου και προστάτη του νησιού.

Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στην Ιερά Μονή Αγίου Γερασίμου, στην κοιλάδα των Ομαλών, με χιλιάδες πιστούς να συρρέουν από νωρίς το πρωί.

Άγιος Γεράσιμος Σκήνωμα
Το σκήνωμα του Αγίου Γερασίμου ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-Alpha News

Στον εορτασμό συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στην Κεφαλονιά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

Στις εκδηλώσεις για τον Άγιο Γεράσιμο παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας. Η παρουσία του εντάσσεται στο πλαίσιο της διήμερης επίσημης επίσκεψής του στην Κεφαλονιά.

 

Πηγή Βίντεο: ΙΟΝΙΑΝ NEWS

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