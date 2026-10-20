Αθώος ο πατέρας Αντώνιος

Ομόφωνα αθώος κρίθηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ιωαννίνων ο πατέρας Αντώνιος, ο ιδρυτής της Κιβωτού του Κόσμου. Ακόμη δύο συγκατηγορούμενοί του η πρώην διευθύντρια της δομής της οργάνωσης στα Ιωάννινα Ανδριαννή Θεωδορακοπούλου και ο παιδαγωγός Πασχάλης Σκορδάς.

Η απόφαση ήρθε μετά από πολλούς μήνες ακροαματικής διαδικασίας. Η υπόθεση αφορούσε καταγγελίες που είχαν γίνει για την μεταχείρηση των παιδιών που φιλοξενούνταν σε δομή της οργάνωσης στα Ιωάννινα.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης είπαν πως καμία από τις κατηγορίες δεν αποδείχτηκε στο δικαστήριο.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής Πάνος Μουζουράκης ο οποίος, εξ αρχής βρισκόταν στο πλευρό του πατέρα Αντωνίου, τοποθετήθηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στον Ιnstagram σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσης και την αθώωση του πατέρα Αντώνιου.