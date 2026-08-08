Πυρκαγιά σε κτίριο στην Αθήνα
Απεγκλωβίστηκε άτομο από τον 2ο όροφο
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 09:30, στον πρώτο όροφο ακατοίκητου τριώροφου κτιρίου επί της οδού Κουμουνδούρου, στην Αθήνα.
Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα του Πυροσβεστικού Σώματος.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν ένα άτομο στον δεύτερο όροφο του κτιρίου, το οποίο απεγκλωβίστηκε με τη συνδρομή του βραχιονοφόρου οχήματος.
Παράλληλα με την κατάσβεση της πυρκαγιάς, συνεχίζεται ο έλεγχος σε όλους τους χώρους του κτιρίου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν και άλλα άτομα εντός αυτού.
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