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Απόδραση στο Γαλαξίδι- Παράταση στο καλοκαίρι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
20/09/2026 21:12

Το καλοκαίρι μπορεί να έχει ημερομηνία λήξης, οι υψηλές θερμοκρασίες όμως και η διάθεση για μικρές αποδράσεις φαίνεται πως… δεν κοιτούν ημερολόγιο!

Στο Γαλαξίδι, ο Σεπτέμβριος κρατά ακόμη κάτι από Αύγουστο, με επισκέπτες να αναζητούν μια τελευταία βουτιά, μια βόλτα δίπλα στη θάλασσα και λίγες ακόμη στιγμές καλοκαιριού.

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