Απόδραση στο Γαλαξίδι- Παράταση στο καλοκαίρι
Το καλοκαίρι μπορεί να έχει ημερομηνία λήξης, οι υψηλές θερμοκρασίες όμως και η διάθεση για μικρές αποδράσεις φαίνεται πως… δεν κοιτούν ημερολόγιο!
Στο Γαλαξίδι, ο Σεπτέμβριος κρατά ακόμη κάτι από Αύγουστο, με επισκέπτες να αναζητούν μια τελευταία βουτιά, μια βόλτα δίπλα στη θάλασσα και λίγες ακόμη στιγμές καλοκαιριού.
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