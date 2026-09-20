Απόδραση στο Γαλαξίδι- Παράταση στο καλοκαίρι

Το καλοκαίρι μπορεί να έχει ημερομηνία λήξης, οι υψηλές θερμοκρασίες όμως και η διάθεση για μικρές αποδράσεις φαίνεται πως… δεν κοιτούν ημερολόγιο!

Στο Γαλαξίδι, ο Σεπτέμβριος κρατά ακόμη κάτι από Αύγουστο, με επισκέπτες να αναζητούν μια τελευταία βουτιά, μια βόλτα δίπλα στη θάλασσα και λίγες ακόμη στιγμές καλοκαιριού.