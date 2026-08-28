Πυρκαγιά: Σε κατάσταση συναγερμού αύριο τα Δωδεκάνησα και οι Κυκλάδες

Σε συναγερμό θα βρίσκονται αύριο 29/8/2026, η Ρόδος και η Κάρπαθος, καθώς ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιάς, είναι στην ανώτατη κατηγορία (κατηγορία κινδύνου 5), σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Στην κατηγορία κινδύνου «5», εντάσσονται οι Περιφερειακές Ενότητες Ρόδου και Καρπάθου-Κάσου, ενώ πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος, κατηγορίας 4, στις Κυκλάδες, την Κω και την Κάλυμνο.

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία και Κλιματική Κρίση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, οι αρμόδιες υπηρεσίες, θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και επιφυλακή.

Για το Σάββατο θα ισχύσει επίσης η απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε συγκεκριμένες περιοχές NATURA, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση. Στις περιοχές όπου ο δείκτης επικινδυνότητας είναι κατηγορίας 5, η απαγόρευση θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και έως τις 6 το πρωί της επόμενης.

Για τις περιοχές κατηγορίας 4, η απαγόρευση θα ισχύσει από τις 2 το μεσημέρι έως τις 6 το πρωί της επόμενης ημέρας. Στα Δωδεκάνησα τα μέτρα αφορούν, μεταξύ άλλων, περιοχές στη Ρόδο, τη Σύμη, την Κω, την Κάλυμνο και την Κάρπαθο.