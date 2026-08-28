Σαλαμίνα : Τρία παιδιά ένιωσαν αδιαθεσία απο χλώριο σε πισίνα

Στο Κέντρο Υγείας της Σαλαμίνας οδηγήθηκαν πριν απο λίγο τρία παιδιά ,τριών,έξι και οχτώ χρόνων , τα οποία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες εισέπνευσαν έντονη μυρωδιά απο χλώριο σε πισίνα παιδότοπου που τα είχαν πάει οι γονείς τους .Τα τρία παιδιά αισθάνθηκαν δυσφορία και κρίθηκε απαραίτητα η μεταφορά τους στο Κέντρο Υγείας .

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην σύλληψη της ιδιοκτήτριας αλλά και του Πακιστανού συντηρητή της πισίνας .