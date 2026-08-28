Πόρτο Γερμενό: Επιτήδειοι στοχοποιούν πυρόπληκτους – Παριστάνουν τους εκπροσώπους του ΔΕΔΔΗΕ

Την ώρα που οι πυρόπληκτοι στο Πόρτο Γερμενό προσπαθούν να σταθούν ξανά στα πόδια τους, επιτήδειοι επιχειρούν, σύμφωνα με καταγγελίες, να εκμεταλλευτούν την αγωνία και την ανασφάλειά τους.

Με επείγουσα ανακοίνωσή του, ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Πόρτο Γερμενό προειδοποιεί τους κατοίκους για τηλεφωνικές απόπειρες εξαπάτησης από άτομα που εμφανίζονται ως εκπρόσωποι του ΔΕΔΔΗΕ.

Οι άγνωστοι ισχυρίζονται ότι υπάρχει πρόβλημα στα σπίτια που επλήγησαν από τη φωτιά ή ακόμη και «διαρροή ρεύματος». Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον Σύλλογο, φαίνεται να γνωρίζουν στοιχεία των οικογενειών ή των κατοικιών, ώστε να κάνουν την ιστορία τους περισσότερο πειστική.

Οι κάτοικοι καλούνται να μη γνωστοποιούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία, κωδικούς e-banking και κωδικούς επιβεβαίωσης που λαμβάνουν μέσω SMS. Παράλληλα, δεν πρέπει να ακολουθούν καμία οδηγία για μεταφορά χρημάτων ούτε να επιτρέπουν την είσοδο στο σπίτι τους σε αγνώστους που εμφανίζονται ως τεχνικοί.

Σε περίπτωση ύποπτου τηλεφωνήματος, η σύσταση είναι ξεκάθαρη: να διακόπτουν αμέσως την επικοινωνία και να καλούν οι ίδιοι τον ΔΕΔΔΗΕ, αποκλειστικά μέσω των επίσημων καναλιών του, προκειμένου να εξακριβώσουν εάν υπάρχει πράγματι κάποιο τεχνικό ζήτημα.

Ο Σύλλογος απευθύνει ιδιαίτερη έκκληση να ενημερωθούν οι ηλικιωμένοι, οι πυρόπληκτοι και όσοι ζουν μόνοι τους, ώστε να μη βρεθεί κανείς αντιμέτωπος με μια δεύτερη δοκιμασία μετά την καταστροφή από τη φωτιά.

Ανάλογες είναι και οι επίσημες συμβουλές της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία συνιστά στους πολίτες να μην εμπιστεύονται αγνώστους που εμφανίζονται ως υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών για δήθεν τεχνικά προβλήματα, εφόσον δεν τους έχουν καλέσει οι ίδιοι. Σε κάθε απόπειρα εξαπάτησης πρέπει να ενημερώνονται άμεσα οι αστυνομικές Αρχές.