Φωτιά σε δασική έκταση στα Ανοιξιάτικα Χαλκιδικής
Επιχειρεί ένα ελικόπτερο
Δασική πυρκαγιά, ξέσπασε στην περιοχή «Ανοιξιάτικα» του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής.
Κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις και στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, με δέκα πυροσβεστικά οχήματα.
Από αέρος, ρίψεις κάνει ένα ελικόπτερο.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής, προχωράει σε έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν τη πυρκαγιά.
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