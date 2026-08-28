LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Οικογενειακές Ιστορίες (Ε)

Οικογενειακές Ιστορίες (Ε)

16:45
ALPHA NEWS

Φωτιά σε δασική έκταση στα Ανοιξιάτικα Χαλκιδικής

Επιχειρεί ένα ελικόπτερο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
28/08/2026 18:08
Φωτιά σε δασική έκταση στα Ανοιξιάτικα Χαλκιδικής
ΙΝΤΙΜΕ

Δασική πυρκαγιά, ξέσπασε στην περιοχή «Ανοιξιάτικα» του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής. 

Κινητοποιήθηκαν οι  δυνάμεις και στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, με δέκα πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος, ρίψεις κάνει ένα ελικόπτερο.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής, προχωράει σε έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν τη πυρκαγιά.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης