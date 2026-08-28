e-ΕΦΚΑ: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους
Στις 3 Σεπτεμβρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή των εισφορών που προσδιορίστηκαν ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, κατόπιν επεξεργασίας των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ, σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους (ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες.
Η επεξεργασία των αιτήσεων διενεργείται αυτοματοποιημένα.
Στους δικαιούχους που έχουν οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ αποδίδεται το ποσό που προκύπτει μετά τον συμψηφισμό των οφειλών τους, ρυθμισμένων ή μη, με το αρχικό προς επιστροφή ποσό των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών.
Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, τα ποσά θα πιστωθούν αυτοματοποιημένα την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026 στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις