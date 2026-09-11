Δράμα: Συνελήφθη 59χρονος για τη φωτιά στον Πλατανιά

Στη σύλληψη ενός 59χρονου άνδρα προχώρησε η Πυροσβεστική για την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στον Πλατανιά Δράμας. Η φωτιά εκδηλώθηκε στη θέση «Χιονοβούνι», στην περιοχή της Πλατανιάς του Δήμου Παρανεστίου, και έκαψε περίπου 20 στρέμματα.

Πώς ξεκίνησε η φωτιά

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά προκλήθηκε από υπολείμματα πυρακτωμένων κάρβουνων. Τα κάρβουνα βρίσκονταν σε αύλειο χώρο ποιμνιοστάσιου.

Οι φλόγες δεν άργησαν να επεκταθούν σε μικτό δάσος. Στην περιοχή υπήρχαν κέδρα, πλατύφυλλα, πουρνάρια και ξηρά χόρτα, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να κάψει συνολική έκταση περίπου 20 στρεμμάτων.

Η σύλληψη του 59χρονου

Για την υπόθεση κινητοποιήθηκαν άμεσα τα Ανακριτικά Τμήματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 59χρονου, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά στον Πλατανιά.

Πρόστιμο 2.300 ευρώ

Σε βάρος του 59χρονου επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.300 ευρώ για την υπόθεση της πυρκαγιάς στη Δράμα.