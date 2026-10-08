Πετρέλαιο θέρμανσης: Έρχεται επιδότηση από 15 Οκτωβρίου

Πετρέλαιο θέρμανσης με κρατική επιδότηση από τις 15 Οκτωβρίου προβλέπει η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου.

Το ακριβές ποσό της ενίσχυσης ανά λίτρο, όμως, δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Θα οριστεί με κοινή υπουργική απόφαση πριν από την έναρξη της διάθεσης.

Από 15 έως 31 Οκτωβρίου η επιδότηση

Η κρατική ενίσχυση αφορά αρχικά το διάστημα από 15 έως 31 Οκτωβρίου 2026. Υπάρχει δυνατότητα παράτασης, αλλά και αλλαγής στο ύψος της επιδότησης, με απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η τροπολογία των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης επεκτείνει το υφιστάμενο καθεστώς επιδότησης του πετρελαίου κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Η έκπτωση πρέπει να φτάσει στον καταναλωτή

Στόχος είναι ολόκληρη η επιδότηση να μεταφερθεί στην τιμή που πληρώνει ο τελικός καταναλωτής. Διυλιστήρια και εταιρείες εμπορίας καυσίμων θα λειτουργούν ως ενδιάμεσοι για τη μεταφορά της ενίσχυσης, χωρίς να διατηρούν οικονομικό όφελος.

Το ποσό της επιδότησης θα υπολογίζεται μία φορά, στην καθαρή αξία των τιμολογίων πώλησης, πριν από τον ΦΠΑ. Η συνολική ενίσχυση θα συνδέεται με τα λίτρα πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθούν στην εσωτερική αγορά.

Πότε θα γίνει γνωστό το ποσό ανά λίτρο

Το βασικό θέμα για τους καταναλωτές παραμένει σε εκκρεμότητα: πόσα χρήματα θα αφαιρούνται από κάθε λίτρο πετρελαίου θέρμανσης.

Το ποσό θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των τριών συναρμόδιων υπουργών. Με την ίδια διαδικασία θα εξειδικευτούν οι όροι χορήγησης της ενίσχυσης, η εκκαθάριση και οι τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής.

Το κόστος της επιδότησης θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το συνολικό ποσό της δαπάνης δεν μπορεί ακόμη να υπολογιστεί, καθώς εξαρτάται από την επιδότηση ανά λίτρο και από την ποσότητα πετρελαίου που θα διατεθεί.