Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος: Αποκλειστική χρήση των όρων «αρτοποιείο» και «φούρνος» από επιχειρήσεις που διαθέτουν την πλήρη παραγωγική διαδικασία

Την άμεση παρέμβαση της Πολιτείας για την αυστηρή εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου που προστατεύει τη χρήση των ονομασιών «Αρτοποιείο», «Αρτοποιός» και «Φούρνος» ζητά η Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος, με ανακοίνωσή της, στην οποία διαχωρίζει τους παραδοσιακούς φούρνους της γειτονιάς από τις επιχειρήσεις που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο πρόσφατων δημοσιευμάτων και ερευνών για παράνομες φορολογικές πρακτικές.

Η ομοσπονδία υποστηρίζει ότι οι φούρνοι της γειτονιάς δεν έχουν καμία εμπλοκή ή σχέση με αδιαφανείς πρακτικές και επισημαίνει ότι η σύνδεσή τους με τις συγκεκριμένες υποθέσεις αδικεί, όπως αναφέρει, έναν ολόκληρο μεταποιητικό κλάδο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εκχώρηση της ονομασίας «φούρνος» σε επιχειρήσεις που δεν ακολουθούν την παραδοσιακή παραγωγική διαδικασία έχει συμβάλει στην ανάπτυξη αλυσίδων που χρησιμοποιούν την ονομασία, με αποτέλεσμα, κατά την ομοσπονδία, να στρεβλώνεται ο υγιής ανταγωνισμός και να οδηγούνται στο κλείσιμο παραδοσιακοί φούρνοι.

Η ομοσπονδία ζητά την αποκλειστική χρήση των όρων «αρτοποιείο», «αρτοποιός» και «φούρνος» όταν αφορά στην πλήρη παραγωγική διαδικασία.

Όπως αναφέρει, η προστασία και ο αυστηρός προσδιορισμός των συγκεκριμένων ονομασιών είναι απαραίτητα για τη διαφάνεια, την ποιότητα, την προστασία του καταναλωτή και τη διασφάλιση του δικαιώματός του να γνωρίζει τι προϊόντα προμηθεύεται και από πού.

Καταλήγοντας, η Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος ζητάει η Πολιτεία να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση στη θεσμική κατοχύρωση των σχετικών όρων, με στόχο, όπως σημειώνει, την επιβίωση του φούρνου της γειτονιάς και την προστασία του καταναλωτικού κοινού.