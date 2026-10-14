Πέθανε η Κατερίνα- Μία από τις πρώτες αρκουδίτσες στον ΑΡΚΤΟΥΡΟ

Η Κατερίνα μία από τις πρώτες αρκούδες στον AΡΚΤΟΥΡΟ

Η Κατερίνα μία από τις πρώτες αρκούδες στον AΡΚΤΟΥΡΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ - ARCTUROS- FACEBOOK

Έφυγε από την ζωή η Κατερίνα, μία από τις πρώτες αρκουδίτσες που φιλοξένησε ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ.

Την απώλεια της αρκούδας έκανε γνωστή ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, με μία συγκινητική ανάρτηση στα social media.

Η Κατερίνα έφυγε από την ζωή σε ηλικία 39 ετών. Όπως έκανε γνωστό η οργάνωση έμεινε μαζί τους για τρεις δεκαετίες και ήταν μία από τις μεγαλύτερες σε ηλικίας αρκούδες που έχουν γνωρίσει.

Συνέχισαν λέγοντας το δικό τους αντίο στην αρκούδα κάνοντας μία αναδρομή στις αναμνήσεις που είχαν δημιουργήσει την Κατερίνα.

Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων ανέφεραν: “Όσοι τη γνώρισαν θυμούνται καλά τον χαρακτήρα της. Δυναμική, ατίθαση, ανεξάρτητη και πάντα αποφασισμένη να κάνει τα πράγματα με τον δικό της τρόπο.”