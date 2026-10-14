Ηγουμενίτσα: Αυτοκίνητο προσέκρουσε στην είσοδο του λιμανιού

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, όταν οδηγός ΙΧ έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε στην είσοδο του τερματικού σταθμού.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί, παρά την παρουσία κόσμου στο σημείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη το check-in των επιβατών για τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προς την Ιταλία.

Η πρόσκρουση στην είσοδο του τερματικού σταθμού

Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε πάνω στην είσοδο του κτιρίου. Η σύγκρουση προκάλεσε ζημιές τόσο στο όχημα όσο και στην υποδομή του τερματικού σταθμού.

Ζημιές στην πόρτα και στην επένδυση του κτιρίου

Από την πρόσκρουση υπέστησαν ζημιές η δίφυλλη πόρτα της εισόδου και η επένδυση γύρω από αυτήν. Παράλληλα, θραύσματα από τη σύγκρουση διασκορπίστηκαν στο έδαφος.

Η εικόνα στο σημείο αποτυπώνει τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, με το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου να βρίσκεται πάνω στην είσοδο του τερματικού σταθμού.

Πηγή Φωτογραφίας: thespro.gr