ΕΚΠΑ: 1η προσύνοδος πρυτάνεων- Προτάσεις για το μέλλον των ΑΕΙ

Με προτάσεις προς την 113η Σύνοδο Πρυτάνεων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα τον ερχόμενο Φεβρουάριο, για μεγαλύτερη θεσμική, οικονομική και ακαδημαϊκή αυτονομία των δημόσιων Πανεπιστημίων, καθώς και για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση, ολοκληρώθηκε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών η πρώτη Προ-παρασκευαστική Συνεδρίαση

Τους Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις των δημόσιων Πανεπιστημίων υποδέχθηκαν το Προεδρείο της Συνόδου Πρυτάνεων, ο Προεδρεύων της Συνόδου, Πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, και ο Πρύτανης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, Σταμάτης Αγγελόπουλος.