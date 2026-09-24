Εικόνες ντροπής στον Κηφισό- Λύματα και νεκρά ψάρια

Σε υδάτινη χωματερή της Αθήνας έχει μετατραπεί ο Κηφισός με ορισμένους ασυνείδητους να ρίχνουν λύματα και απόβλητα εργοστασίων.

Η κάμερα κατέγραψε για μια ακόμη φορά νεκρά ψάρια στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, ενώ πριν με μερικές μέρες ασυνείδητος οδηγός βυτιοφόρου, συνελήφθη να διοχετεύει στο ποτάμι απόβλητα βιομηχανικής μονάδας.