Τα μετάλλια χρόνια…. δεν βλέπουν

Δεν μέτρησαν την ηλικία, μέτρησαν τις επιδόσεις. Και έφυγαν από την Κραϊόβα με τα χέρια γεμάτα μετάλλια. Μπορεί τα χρόνια να περνούν, όμως για εκείνους ο στίβος δεν έχει ηλικία.

Στους 35ους Βαλκανικούς Αγώνες Στίβου Βετεράνων, που πραγματοποιήθηκαν από τις 18 έως τις 20 Σεπτεμβρίου στην Κραϊόβα της Ρουμανίας, οι Μεσσήνιοι αθλητές έδωσαν μια εντυπωσιακή παράσταση, κατακτώντας συνολικά 19 μετάλλια: 11 χρυσά, 6 αργυρά και 2 χάλκινα. Στη διοργάνωση συμμετείχαν αθλητές και αθλήτριες από 12 χώρες, περισσότεροι από 800 συνολικά.

Και πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι που συνεχίζουν να τρέχουν, να αγωνίζονται και να ξεπερνούν τα όριά τους.

Ο Παναγιώτης Δούσης, στην κατηγορία 90-94 ετών, ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Αγωνίστηκε στα 200, 400, 800 και 1.500 μέτρα, στα 5 χιλιόμετρα, στα 5 χιλιόμετρα βάδην, αλλά και στη σκυταλοδρομία 4×100 με την Εθνική Ελλάδας. Ο απολογισμός του; Έξι χρυσά και ένα αργυρό μετάλλιο.

Η στιγμή με την γαλανόλευκη και το μετάλλιο

Στην κατηγορία 75-79 ετών, ο Γιάννης Γιακουμής κατέκτησε τρία χρυσά μετάλλια, ενώ παράλληλα βελτίωσε σημαντικά τις επιδόσεις του στα 200 μέτρα και στο μήκος. Στα 200 μέτρα κατέβασε το ρεκόρ από τα 31’’90 στα 31’’28, ενώ στο μήκος πέτυχε 4,48 μέτρα, βελτιώνοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 4,08 μέτρων.

Ο Γιώργος Αλοίμονος, στην κατηγορία 80-84 ετών, συμμετείχε σε αγωνίσματα από τα 200 μέτρα μέχρι τα 5 χιλιόμετρα και το βάδην, κατακτώντας 2 χρυσά, 3 αργυρά και 1 χάλκινο.

Ιδιαίτερη ήταν και η παρουσία της Βαρβάρας Βαλσαμάκη, στην κατηγορία 70-74 ετών. Στην πρώτη της συμμετοχή σε Βαλκανικούς Αγώνες κατάφερε να ανέβει τρεις φορές στο βάθρο, κατακτώντας δύο αργυρά και ένα χάλκινο μετάλλιο.

Τέσσερις αθλητές, 19 μετάλλια και ένα μήνυμα που ξεπερνά τον αθλητισμό: η ηλικία μπορεί να γράφει έναν αριθμό, αλλά δεν μπορεί να ορίσει μέχρι πού μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος.

Οι Μεσσήνιοι βετεράνοι απέδειξαν στην Κραϊόβα πως ο δρόμος προς το βάθρο δεν έχει ημερομηνία λήξης.