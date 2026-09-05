Πάτρα: Στάχτη η κάβα της Achaia Clauss – Βαρύ πλήγμα για την ιστορία της πόλης

Οι φλόγες κατέστρεψαν ολοσχερώς το πέτρινο κτίριο – Κάτοικοι της περιοχής ξύπνησαν από αλλεπάλληλες εκρήξεις.Ένα απανθρακωμένο κτίριο, καμένες στέγες και μαυρισμένοι τοίχοι. Αυτή είναι η εικόνα που άφησε πίσω της η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην ιστορική οινοποιία Achaia Clauss, στην Πάτρα.

Η κάβα παραδόθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς, προκαλώντας θλίψη στους κατοίκους της περιοχής. Πρόκειται για έναν χώρο στενά δεμένο με τη νεότερη ιστορία, την οινική παράδοση και την πολιτιστική ταυτότητα της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Ο συναγερμός στην Πυροσβεστική σήμανε περίπου στις 5 τα ξημερώματα. Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα στο πέτρινο κτίριο, ενώ κάτοικοι του Πετρωτού ανέφεραν ότι άκουσαν αλλεπάλληλες εκρήξεις και πετάχτηκαν έντρομοι από τα κρεβάτια τους.

Φωτιά Achaia Clauss Πηγή: FB Αντρεας Δουβρης

Η μεγαλύτερη αγωνία των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν να μην επεκταθούν οι φλόγες στα υπόλοιπα κτίρια του ιστορικού συγκροτήματος, αλλά και στο γειτονικό δάσος. Έπειτα από πολύωρη μάχη, η πυρκαγιά περιορίστηκε στον χώρο της κάβας και τέθηκε υπό έλεγχο.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 27 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ πυροσβεστικά οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο, ενώ συνέδραμαν και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η Achaia Clauss ιδρύθηκε το 1861 από τον Βαυαρό Γουσταύο Κλάους και αποτελεί ένα από τα παλαιότερα οινοποιεία της Ελλάδας. Η ιστορία της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη Μαυροδάφνη Πατρών, ενώ οι εγκαταστάσεις της αποτελούν εδώ και δεκαετίες σημείο αναφοράς για την Πάτρα και ολόκληρη την Αχαΐα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πατρών.