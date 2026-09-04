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Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση

πλησίον της οδού Περσέως στο Ψυχικό
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
04/09/2026 21:55
Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση
PHOTO- INTIME

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 19:00.

Κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες με τέσσερεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο .

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ψυχικού προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

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