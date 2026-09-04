Ψυχικό: Έρευνα για τα αίτια της φωτιάς

Στο επίκεντρο παρέα ανηλίκων- Μαρτυρίες κάνουν λόγο για δυναμιτάκια λίγο πριν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς- Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΔΑΕΕ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των στελεχών της διευθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στο Ψυχικό, λίγο μετά τις 19:00.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, στο σημείο όπου ξεκίνησε η φωτιά βρισκόταν ομάδα ανηλίκων, η οποία φέρεται να χρησιμοποιούσε δυναμιτάκια

Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν συνολικά 64 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 15 πυροσβεστικά οχήματα. Στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς συνέδραμαν επίσης δύο ελικόπτερα.