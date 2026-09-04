e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από 7 έως 11 Σεπτεμβρίου

Νέος κύκλος πληρωμών ξεκινά από 7 έως 11 Σεπτεμβρίου, με e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ να καταβάλλουν συνολικά 38,02 εκατ. ευρώ σε 69.800 δικαιούχους.

Οι πληρωμές αφορούν εφάπαξ, επιδόματα ανεργίας και άλλες παροχές, επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, καθώς και προγράμματα απασχόλησης.

Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν μέσα στην εβδομάδα 15 εκατ. ευρώ σε 800 δικαιούχους, σε συνέχεια της έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Το μεγαλύτερο μέρος των δικαιούχων αφορά τις πληρωμές της ΔΥΠΑ. Συγκεκριμένα, 37.000 άνεργοι και άλλοι δικαιούχοι θα μοιραστούν 22 εκατ. ευρώ για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.

Επιπλέον, 13.000 μητέρες θα λάβουν συνολικά 1 εκατ. ευρώ για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Ο προγραμματισμός ολοκληρώνεται με καταβολές στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, προβλέπονται 20.000 ευρώ για 19.000 δικαιούχους.

Συνολικά, οι προγραμματισμένες πληρωμές της εβδομάδας διαμορφώνονται σε 15 εκατ. ευρώ από τον e-ΕΦΚΑ και 23,02 εκατ. ευρώ από τη ΔΥΠΑ, ανεβάζοντας το ποσό που θα διοχετευθεί στους δικαιούχους στα 38,02 εκατ. ευρώ.