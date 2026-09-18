Πάτρα: Καβοδέτης έπεσε στην θάλασσα

Συναγερμός σήμανε στο λιμάνι της Πάτρας, όταν ένας καβοδέτης έπεσε στη θάλασσα.

Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί όταν πλοίο ήταν έτοιμο να αποπλεύσει.

Συγκεκριμένα ο άνδρας φέρεται να έχασε την ισορροπία του και να έπεσε στη θάλασσα. Αμέσως σήμανε συναγερμός και το πλήρωμα του πλοίου που ετοιμαζόταν να αποπλέυσει έριξε δύο σωσίβια στη θάλασσα. Ο άνδρας ωστόσο κατάφερε να βγεί από τη θάλασσα από τη σκάλα που υπάρχει στο σημείο.

Όπως διαβεβαίωσε τις Λιμενικές αρχές που έσπευσαν στο σημείο, ήταν καλά στην υγεία του και δεν χρειαζόταν ιατρική περίθαλψη.