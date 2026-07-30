Πυρκαγιά στην Άνδρο- Ήχησε το 112

Οι άνεμοι απέτρεψαν τον κατάπλου του «Super Star» στο νησί

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (30/7) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παλαιόπολη της Άνδρου, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:00. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί 1 ελικόπτερο. Υδροφόρες του Δήμου Άνδρου ενισχύουν την επιχείρηση.

Οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης. Στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι που φτάνουν έως και τα 7 μποφόρ, ενώ η Άνδρος βρίσκεται σήμερα στην κατηγορία κινδύνου 4, που αντιστοιχεί σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Στις 14:31 οι Αρχές ενεργοποίησαν το 112. Το μήνυμα καλεί όσους βρίσκονται στην Παλαιόπολη να απομακρυνθούν προς το Μπατσί και να ακολουθήσουν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων, ξεκίνησε έρευνα, για να διαπιστώσει τα αίτια της πυρκαγιάς.

Την ίδια ώρα, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες επηρέασαν και τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Super Star», που εκτελούσε το δρομολόγιο Ραφήνα – Άνδρος – Τήνος – Μύκονος, δεν κατάφερε να προσεγγίσει το λιμάνι της Άνδρου.

Οι θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι, έντασης 8 έως 9 μποφόρ, ανάγκασαν το πλοίο να συνεχίσει το ταξίδι του προς την Τήνο. Στο πλοίο επέβαιναν 317 επιβάτες, ενώ μετέφερε ακόμη 56 Ι.Χ., 11 δίκυκλα και δύο φορτηγά.