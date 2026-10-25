Παραιτήθηκε από την ΕΟΚ ο Λιόλιος. Πέρασε το κατώφλι του ανακριτή για να απολογηθεί

Στο μικροσκόπιο των ερευνών της Ανεξάρτητης Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος βρίσκονται τα περιουσιακά δεδομένα και οι δηλώσεις «πόθεν έσχες» των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση. Παράλληλα, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε αθλητικούς παράγοντες που δεν περιλαμβάνονται στη δικογραφία, καλύπτοντας ευρύτερα τον χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού. Η κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών προέκυψε έπειτα από τον εντοπισμό ενδείξεων που παραπέμπουν σε πιθανές ύποπτες οικονομικές δραστηριότητες. Στηv δικογραφία παρουσιάζονται και άλλα πρόσωπα που θα κληθούν να καταθέσουν ως ύποπτοι.

Τουλάχιστον 11 άτομα διαιτητές, παράγοντες, ανάμεσά τους και μία γυναίκα. Οι μαρτυρίες για το πρωτοφανές σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ είναι σοκαριστικές. Τουλάχιστον, λένε αστυνομικές πηγές , 49 στημένοι αγώνες σε όλες τις κατηγορίες.

Γυναίκα διαιτητής στο μπάσκετ καταγγέλλει πως έπειτα από μήνυση που είχε κάνει για μηνύματα με προσβλητικό περιεχόμενο που είχε λάβει, η διοίκηση της ΕΟΚ δεν έκανε τίποτα, ενώ λίγο καιρό μετά κατηγορούμενος διαιτητής φαίνεται να την «τελείωσε» από παντού.

«Με κάλεσε στο τηλέφωνο ο κ. ( κατηγορύμενος διαιτητής) ο οποίος τότε δεν είχε καμία θεσμική θέση στην ΕΟΚ και μου είπε ότι έχει εντολή από τη Διοίκηση να λύσει το θέμα. Μου έδωσε να καταλάβω ότι ήθελε να με πείσει να αποσύρω τη μήνυση».

«Όποιος δεν υπακούει, θα βρει μπελά» φέρεται να της είπε στο τηλέφωνο.

Η Ώρα….. του Προέδρου

Στον Βαγγέλη Λιόλιο όπως αναφέρουν οι μαρτυρίες , αποδίδεται ότι προχωρούσε σε πλήρη έλεγχο αγώνων όλων των κατηγοριών, μέσω του ορισμού συγκεκριμένων διαιτητών που είτε έναντι χρημάτων απευθείας, είτε με συνεχείς ορισμούς τους σε σημαντικούς αγώνες και επαγγελματική άνοδο, διαμόρφωναν πλήρως τα αποτελέσματα κατά τα συμφέροντα του.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος, όπως έχει ήδη δηλώσει ο συνήγορος του, Παναγιώτης Παπαϊωάνου, αρνείται πλήρως την κατηγορία και φαίνεται ότι ενώπιον του ανακριτή σκοπεύει να αντεπιτεθεί χαρακτηρίζοντας το κατηγορητήριο ως προϊόν μίας ”προκατασκευασμένης σκευωρίας” . Σύμφωνα με τον κ. Παπαϊωάννου, ο εντολέας του έχει κινηθεί στο παρελθόν δικαστικά με μηνύσεις για εκβίαση και άλλα αδικήματα εναντίον προσώπων που αργότερα τον κατήγγειλαν.

Συνάντηση Βρούτση με μέλη ΕΟΚ

Ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, κάλεσε σε συνάντηση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Ο κ. Βρούτσης επικοινώνησε με τον Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας και Πρόεδρο του ΕΣΑΚΕ, Μιχάλη Μελή και ζήτησε η συνάντηση να πραγματοποιηθεί αύριο Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2026, στις 12 το μεσημέρι στο γραφείο του, στο Υπουργείο Αθλητισμού.

Θέμα της συνάντησης το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ, έπειτα από τις σοβαρές και δυσάρεστες εξελίξεις, με τις καταγγελίες που διερευνώνται από τη Δικαιοσύνη και οι οποίες αφορούν σε πρόσωπα με θεσμικούς ρόλους στη διοίκηση και τη διαιτησία της Ομοσπονδίας καλαθοσφαίρισης,

Ένας και μόνο στόχος όλων πρέπει να είναι η ταχύτατη ανάκτηση της αξιοπιστίας και του κύρους του αθλήματος.