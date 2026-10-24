Φυσητήρας εμφανίστηκε στην Τάφρο της Ικαρίας

Ένας φυσητήρας καταγράφηκε στην Τάφρο της Ικαρίας από το ινστιτούτο Αρχιπέλαγος και τα μέλη του πληρώματος του ερευνητικού σκάφους “Τρίτων”.

Η εικόνα του μεγάλου αρσενικού, γνώριμου στους ερευνητές του ινστιτούτου, εντυπωσιάζει.

Το Αιγαίο και οι βαθιές του θάλασσες κρύβουν πολλά μυστικά που αξίζει όχι μόνο να ανακαλυφθούν αλλά και να προστατευθούν από την ανθρώπινη παρουσία.

Οι φυσητήρες είναι το τρίτο μεγαλύτερο ζώο του πλανήτη με τον μεγαλύτερο εγκέφαλο που έχει καταγραφεί ποτέ.

Στις ελληνικές θάλασσες έχουν βρει ένα ιδανικό “σπίτι”.

Πηγή Βίντεο: Archipelagos- Institute of Marine Conservation