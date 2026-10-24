Χαλκίδα: Κάθε βράδυ και ένα μαγαζί στο στόχαστρο διαρρηκτών

Ανησυχία και αγανάκτηση επικρατούν στους επαγγελματίες της Χαλκίδας, καθώς οι διαρρήξεις σε καταστήματα διαδέχονται η μία την άλλη, με τους ιδιοκτήτες να φοβούνται ότι η επιχείρησή τους μπορεί να είναι ο επόμενος στόχος.

Νέο περιστατικό καταγγέλλεται στο κατάστημα Casuale, επί της οδού Ερμού, στο κέντρο της πόλης, την ώρα που πληθαίνουν οι αναφορές για σπασμένες τζαμαρίες, παραβιασμένες εισόδους και κλοπές χρημάτων από ταμεία επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, περίπου 15 καταστήματα εστίασης και εμπορικές επιχειρήσεις στον Δήμο Χαλκιδέων έχουν γίνει στόχος μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας.

Η κατάσταση έχει προκαλέσει την κινητοποίηση του Εμπορικού Συλλόγου Χαλκίδας και της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Εύβοιας, που συναντήθηκαν με τον Αστυνομικό Διευθυντή Εύβοιας, ζητώντας την ενίσχυση της αστυνόμευσης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των επαγγελματικών φορέων, έχουν ήδη ξεκινήσει μεταμεσονύχτιες αστυνομικές περιπολίες στις περιοχές όπου καταγράφονται τα περισσότερα περιστατικά.

Πηγή βίντεο: halkida.tv