Βίντεο: Φωτιά απο πτώση κεραυνού σε στέγη σπιτιού

Στις φλόγες παραδόθηκε ένα σπίτι μετά από πτώση κεραυνού στην Βαλανιδοράχη του Δήμου Πάργας. Η φωτιά εκδηλώθηκε στη σοφίτα και τη στέγη της διώροφης κατοικίας. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε σε ισόγεια κατοικία στο Ριζοβούνι του Δήμου Ζηρού. Τη φωτιά κατέσβησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα. Από τα δύο συμβάντα προκλήθηκαν υλικές ζημιές, χωρίς να κινδυνεύσει κάποιος από τους ενοίκους. Τα ακριβή αίτια διερευνώνται από τo αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.