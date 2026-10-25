Και το άλογο θέλει το …κλαρίνο του
Το φαινόμενο όπου άλογο χορεύει ή αντιδρά ρυθμικά στους ήχους από το κλαρίνο σε πανηγύρια και εκδηλώσεις στην Ελλάδα έχει καταγραφεί σε πολλά βίντεο.
Υπάρχουν χαρακτηριστικά βίντεο όπου άλογα χορεύουν ή κινούνται με τον ρυθμό παραδοσιακών τραγουδιών και δημοτικών οργάνων (όπως τα «Καγκέλια») .
Ακόμη και μεγάλοι δεξιοτέχνες του οργάνου, όπως ο Πετρολούκας Χαλκιάς, έχουν αναφερθεί σε παρόμοιες εμπειρίες, όπου ζώα αντιδρούσαν ζωντανά στο άκουσμα της μουσικής τους.
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