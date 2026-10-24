Μπόγρης για τα στημένα στο μπάσκετ: Πέσατε να με φάτε τότε, τι έγινε τώρα, είμαι καλός τελικά;

Ανάρτηση με νόημα και πολλούς …. αποδέκτες έκανε ο πρώην αθλητής του Προμηθέα Πατρών Γιώργος Μπόγρης απαντώντας στα όσα αποκαλύπτονται στο σκάνδαλο για τα στημένα στο Μπάσκετ.

Όσον αφορά τον ίδιο αποκαλύφθηκε ότι υπήρχε εντολή το 2019 για να γίνει διακοπή του συμβολαίου του όταν έπαιζε στον Προμηθέα Πατρών, αλλά και σε μια αναίτια τεχνική ποινή που είχε δεχθεί σε αγώνα εναντίον της ΑΕΚ στις 30 Νοεμβρίου της ίδιας χρονιάς, με τον προφυλακισμένο διαιτητή να είναι μέλος της διαιτητικής τριάδας.

Ο πρώην αθλητής του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού ανέβασε μια φωτογραφία στο πλευρά του Παναγιώτη Φασούλα κι έγραψε: «Πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Πέσατε να με φάτε τότε, τι έγινε τώρα; Είμαι καλός τελικά;».

Η φωτογραφία των δύο αθλητών πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο bogrinho

Ο Γιώργος Μπόγρης εκφράζει με σχόλιό του την στήριξή του στον Παναγιώτη Φασούλα που ήταν εκλογικός αντίπαλος του Βαγγέλη Λιόλιου στις τελευταίες εκλογές για την προεδρία της ΕΟΚ.

«Μαζί σου μεγάλε @fasoulas.panagiotis για λόγους ξεκάθαρους. Για αρχή οι αξίες και το όραμα σου. Ένα όραμα που μόνο στην ιβηρική έχω δει. Εν συνεχεία η τεχνογνωσία σου, που είσαι κομμάτι της από την πρώτη μέρα και απο την σωστή μεριά, των αποδυτηρίων. Γιατί ξεχνάμε ότι οι παίκτες είναι οι πρωταγωνιστές (εσύ το ξέρεις, ήσουν ένας από αυτούς). Αλλά πιο σημαντικό απ’ όλα η ενότητα, που θα έρθει απο ρομαντισμό, αγάπη για το άθλημα, συναισθήματα και θέληση εξέλιξης, όχι από κάποιο payroll εγωιστών πρωταγωνιστών όπως τώρα, ίδιων πρωταγωνιστών με το 2010 όταν η προσπάθεια του συνδέσμου παικτών για στοιχειώδη δικαιώματα έπιασε πάτο. Πάμε μπροστά παρακαλώ γιατί #πρωτα_το_μπασκετ», έγραφε χαρακτηριστικά στην φωτογραφία που είχε ανεβάσει μαζί με την ΄΄αράχνη΄΄ το καλοκαίρι του 2024 .